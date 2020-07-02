شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة وأبناؤها وشقيقها فى رحلة إلى بيروت بعد عودة حركة الطيران.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب عودة حركة الطائرات، بعد توقفها لمدة تزيد عن 3 أشهر، بسبب تفشى وباء فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، توجهت النجمة أصالة مع أبنائها وشقيقها إلى بيروت لقضاء عطلة هناك، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى منها إنستجرام وفيس بوك، صورا أثناء تواجدهم فى المطار، ونشر أنس نصرى، شقيق النجمة أصالة، مجموعة من الصور عبر حسابه على إنستجرام، تجمعه بأصالة وأبنائها شام وعلى وآدم، وأيضا انتشرت صورة لأصالة فى بيروت مع مصمم الأزياء نيكولا جبران.



أصالة فى لبنان



جانب من الرحلة

يذكر أن أصالة وجهت منذ أيام قليلة رسالة، قبل طرح أغنيتها الجديد "الحب والسلام" قائلة: "عمل بيشبه عنوانه.. الحبّ جمعنا جميعاً لنقدّم هديّه لكلّ روح تعبت خوف .. ولكلّ قلّب مو عارف يرتاح .. عمل غير عادى غنّيته منّ جوّا روحى وقلّبى".



شقيق أصالة ومجلها

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على متن الطائرة



مع أبناء أصالة

كما وجهت الشكر للقائمين على الأغنية قائلة: "شكراً جزيلاً لكلّ منّ أضاف وكلّ منّ شارك وأخصّ بالشّكر صديقي الحبيب مصطفى اسماعيل على مجهوده الكبير .. وكمان أخي الغالي محمّد رحيم على أجمل كلام كتبه ولحّنه .. بهرني وبكّاني وأسعدني وعيّشني بصياغة أحرف منّ حُبّ وطيبه.. ولسندي وحبيبي وشريكي أخي أنس محبّتي وامتناني وافتخاري بكمّ جميعاً أحبّتي .. بأقربّ وقت رح تكون (الحبّ والسّلام) بين إيديكم .. اسمعوها بقلبكم متلّ ماغنّيتها بقلبي".

وكانت قد أعلنت النجمة السورية أصالة طرح أغنية "الحب والسلام" يوم 30 يونيو الجارى، تزامنا مع ذكرى ثورة المصريين ‏ضد حكم الإخوان، وتدعو الأغنية إلى تحقيق السلام فى العالم أجمع مستعينة بجنسيات مختلفة تظهر ‏خلال الكليب.‏

وتستعين النجمة أصالة بلغة الإشارة فى كليب "الحب والسلام" ‏الذى انتهت من تصويره، ويظهر فى ‏الكليب ‏ممثلة الصم وضعاف السمع هاجر جمال الشهيرة بـ"مادونا" ومترجم الإشارة بيشوى عماد، وشارك ‏فى ‏تصوير العمل أناس يمثلون جنسيات العالم المختلفة.