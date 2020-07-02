شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور فى ذكرى وفاة عزت أبو عوف: "كان بيطبطب عليا ويطمنى فى شغلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة ريهام عبد الغفور الذكرى الأولى لرحيل النجم عزت أبو عوف، والتى حلت أمس الأربعاء 1 يوليو، قائلة على حسابها بموقع "تويتر" "أول مرة أمثل كان مع ممثلين عندهم خبرة منهم اللى كان بيزعقلى لما انسى الكلام ويقولى ما تركزى يا بنتى ومنهم اللى كان بيطبطب عليا ويطمنى ويقولى ما تخافيش إنتى كويسة وهتبقى أحسن، اللى كان بيطبطب عليا هو دكتور عزت أبو عوف الله يرحمه ويحسن إليه بحق طيبة قلبه ولطفه مع كل الناس طول الوقت".

الفنان والموسيقار عزت أبو عوف، توفى العام الماضى عن عمر ناهز 70 عاما بعد أن خضع لجراحة فى القلب عام 2015، لكنه عانى من مشكلات صحية أدت لتدهور صحته.

وكان الدكتور عزت أبو عوف يتميز بصفات قلما أن تتجمع فى شخص واحد أو يتفق عليها أكثر من شخص فهو كان صاحب أخلاق لا يختلف عليها أى شخص فى الوسط الفنى وكان بقلبه طيبة اتفق عليها الجميع وكان خدوما.

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وكان النجاح دائماً حليفه منذ طفولته حيث تخرج من كلية الطب وعمل طبيب أمراض نساء وتوليد، ولكنه لم يترك شغفه الأول وهو الموسيقى.

انضم أبوعوف إلى أكثر من فرقة غنائية ثم فرقة "Les Petits Chats" التي اشترك فيها مع مجموعة من الموسيقيين الشباب آنذاك منهم عمر خورشيد وعمر خيرت وهاني شنودة، "Black Coats" التي تفككت بعد فترة ، وأسس فرقة تجمعه بشقيقاته الأربع، والتي تفككت أيضاً بعد نجاحهم الكبير.

وتولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعدة سنوات، وتم لأول مرة خلال فترة رئاسته للمهرجان استضافة الممثلة الفرنسية، جوليت بينوش، والنجم الأمريكي، ريتشارد جير، وذلك في الدورة الـ 34 للمهرجان، كما أنه له ابنة تعمل بمجال الإخراج هي مريم أبو عوف.

لم تقتصر براعة أبو عوف على الموسيقى والغناء فقط، بل امتدت إلى التمثيل أيضاً، فقدم مجموعة مميزة من الأفلام التي بدأها بـ"آيس كريم في جليم" للمخرج خيري بشارة، عام 1992، وشارك خلال تلك الفترة التى امتدت إلى 27 عاماً، فيما يقرب من 200 عمل ما بين الدراما التليفزيونية والسينمائية وكان كلمة سر نجاح أى عمل فنى يشارك فيه لذلك كان يكون أول من يوقع فى اى عمل فنى بعد صاحب البطولة المطلقة فورا لانشغاله الدائم.