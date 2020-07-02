متابعة بتجــــــــــرد: تنتظر الفنانة المصرية يسرا عرض فيلمها الجديد «صاحب المقام» للمخرج ماندو العدل قبل حلول عيد الأضحي بأيام، حسبما أعلن منتجه أحمد السبكي.
وقالت يسرا في تصريحات صحفية لها، إن قصة الفيلم جديدة من نوعها رغم تطرقها لصراع الخير والشر داخل النفس البشرية.
وأضافت: كل البشر بداخلهم الخير والشر بنسب متفاوتة، ولكن ربما تقابل شخصاً أثناء شرك يُغير مسار حياتك، وهذه الجزئية لم تتعرض إليها السينما كثيراً، وحينما تعرضت لها كانت مع رجل وليس إمرأة، وبالتالي سنجد التناول مختلفاً وغير مألوف مع «صاحب المقام».
وأشادت بطلة الفيلم بسيناريو الكاتب إبراهيم عيسي، مؤكدة أنها تحبه علي المستوى الشخصي والأدبي والإنساني، ولذلك لم تتردد في قبول تجربة هذا الفيلم حينما تلقت عرضاً بشأنه.
ويشارك في بطولة الفيلم آسر ياسين، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، نسرين أمين، إنجي المقدم، ريهام عبدالغفور وكوكبة من النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا: “صاحب المقام” يتعرض لصراع الخير والشر بشكل مختلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.