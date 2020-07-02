يسرا: “صاحب المقام” يتعرض لصراع الخير والشر بشكل مختلف

متابعة بتجــــــــــرد: تنتظر الفنانة المصرية يسرا عرض فيلمها الجديد «صاحب المقام» للمخرج ماندو العدل قبل حلول عيد الأضحي بأيام، حسبما أعلن منتجه أحمد السبكي.

وقالت يسرا في تصريحات صحفية لها، إن قصة الفيلم جديدة من نوعها رغم تطرقها لصراع الخير والشر داخل النفس البشرية.

وأضافت: كل البشر بداخلهم الخير والشر بنسب متفاوتة، ولكن ربما تقابل شخصاً أثناء شرك يُغير مسار حياتك، وهذه الجزئية لم تتعرض إليها السينما كثيراً، وحينما تعرضت لها كانت مع رجل وليس إمرأة، وبالتالي سنجد التناول مختلفاً وغير مألوف مع «صاحب المقام».

وأشادت بطلة الفيلم بسيناريو الكاتب إبراهيم عيسي، مؤكدة أنها تحبه علي المستوى الشخصي والأدبي والإنساني، ولذلك لم تتردد في قبول تجربة هذا الفيلم حينما تلقت عرضاً بشأنه.

ويشارك في بطولة الفيلم آسر ياسين، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، نسرين أمين، إنجي المقدم، ريهام عبدالغفور وكوكبة من النجوم.