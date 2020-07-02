باسم سمرة بديل هاني عادل في “سوء الرجالة”

متابعة بتجــــــــــرد: يواصل الفنان المصري باسم سمرة تصوير دوره في فيلمه الجديد “سوء الرجالة” للمخرجة نيفين شلبي، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وأفادت بعض المصادر أن الفنان هاني عادل كان مرشحاً لشخصية سمرة في الفيلم، إلا أنه اعتذر بسبب خلافه مع الجهة المنتجة على بند الأجر، ما دفع الأخيرة للتعاقد مع باسم سمرة بديلاً له.

ويشارك في بطولة «سوء الرجالة» نجلاء بدر، أحمد وفيق، انتصار، فراس سعيد، من تأليف وإخراج نيفين شلبي.