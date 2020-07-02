محمد منير يطرح أغنيته الجديدة “الناس في بلادي”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان المصري محمد منير أغنيته الجديدة “الناس في بلادي”، عبر تطبيق “أنغامي”، وعلق قائلاً: “الناس في بلادي.. أغنية كل الناس”.

وأغنية “الناس في بلادي” من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن، وانتهي محمد منير من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية ويتم وضع اللمسات النهائية عليه حاليًا من مونتاج ومكساج على أن يبدأ عرضه عبر الفضائيات العربية في الساعات المقبلة.

وخضع منير مؤخرًا لجراحة دقيقة وناجحة في العظام في المركز الطبي العالمي في القاهرة، أجراها له الطبيب المصري رؤوف العباسي.

وكان مقرراً أن يسافر إلى ألمانيا لإجراء الجراحة إلا أن غلق المجال الجوي المصري بسبب جائحة كورونا حال دون ذلك، ليقرر الأطباء الألمان خضوعه لها في مصر.