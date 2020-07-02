بلاغ من وريث هيثم زكي لاسترداد شقة أحمد زكي

متابعة بتجــــــــــرد: أكد المستشار بلال عبد الغني محامي رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي والوريث الوحيد له، أنه سيتقدم ببلاغ ضد مشتري شقة الهرم التي ورثها عن أخيه الراحل، وذلك لاستردادها بعد أن أخل المشتري بالعقد، وتصرفه في متعلقات الفنان الراحل أحمد زكي في مخالفة لنصوص التعاقد.

وقال المحامي إن المشتري خالف شروط التعاقد والتي تنص على عدم التصرف في محتويات الشقة لحين البيع النهائي، علما بأن عقد البيع هو “عقد بيع مؤقت” لا يحق على أساسه التصرف في محتويات الشقة والتي تتضمن محتويات الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وأضاف أنه سعى إما لاسترجاع الشقة أو استلام محتويات الراحل أحمد زكي، علما بأن المشتري طلب مليوناً و250 أف جنيه لبيعها مرة أخرى علماً بأنه اشتراها بمبلغ 850 ألفًا منذ ثلاثة شهور فقط ولم يكتف بذلك بل غير “قفل” الشقة حتى لا يستطيع دخولها واستلام محتويات أحمد زكي.

وأكد عبد الغني أنه تقدم بدعوى للتراجع عن البيع، وأن العقد ينص على بيع الشقة فقط “حوائط”، مضيفا أنه يسعى جاهدًا للحفاظ على محتويات ومتعلقات الفنان الراحل أحمد زكي من أجل فتح “متحف” لتلك المقتنيات بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ولن يتم التفريط في أي شيء منها.

وكان رامي شقيق هيثم أحمد زكي من الأم قد صرح برفضه التام لكل من قالوا إنه قام أو سيقوم بالتفريط في مقتنيات الراحل أحمد زكي وأكد أنه اندهش وتفاجأ ممن شككوا في نواياه، معلقًا: “أنا عمري ما بعت أي حاجة تخص أحمد زكي، وعمري ما ها أبيع أي حاجة تخصه، أنا ناوي أفتح متحف أضم فيه كل مقتنياته، وفي الآخر مصر ها تشوف اللي ها أعمله لـ أحمد زكي”.