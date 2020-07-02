نجم “حريم السلطان” متهم بضرب صديقته بطريقة عنيفة

متابعة بتجــــــــــرد: يواجه الممثل التركي أوزان جوفين الذي عرف في العالم العربي بشخصية “رستم” في مسلسل “حريم السلطان” تهمة الاعتداء بالضرب على حبيبته دينيز بولوتسوز.
وأشار موقع Haberturk التركي إلى أن ذلك حدث على إثر شجار نشأ بينهما في وقت سابق. ولفت إلى أن الخلاف بدأ بطريقة شفهية قبل أن يقوم الممثل بضرب الصديقة التي تصغره بـ17 عاماً.
وتناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأخيرة ظهرت فيها مصابة في عينها. وأشار هؤلاء إلى أن هذا نتج عن تعرضها للضرب.
ونقل عنها الموقع قولها: “لقد تعرضت للعنف الجسدي الشديد لأكثر من ساعة. سأدافع عن حقوقي القانونية حتى النهاية”.
واشار التقرير إلى أنه تم على إثر هذا نقل دينيز إلى المستشفى لتلقي العلاج وأنها حصلت على تقرير طبي يشرح حالتها ويساهم في دعم قضيتها.
ويذكر أن الممثل يشارك في مسلسل عنوانه الاختيار إلى جانب خالد أو هاليت أرغنتش المعروف في أوساط المشاهدين العرب بدور السلطان سليمان.
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