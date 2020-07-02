صور نادرة للأميرة ديانا تظهر كيف كانت في سنوات طفولتها الاولى

متابعة بتجــــــــــرد: تناقل الناشطون على مواقع لتواصل الاجتماعي صوراً نادرة تعود إلى طفولة الأميرة الراحلة ديانا. وظهرت في إحداها وهي في الثامنة من عمرها وفي أخرى في الرابعة.

وأحدثت الصور ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وقارن بعض هؤلاء بين شكلها وشكل حفيدتها ابنة الأمير وليام الأميرة شارلوت.

وركز الكثيرون على صور التقطت للأخيرة لمناسبة الاحتفال بيوم ميلاد والدها الـ 38. ووجد هؤلاء أن لحفدية والجدة الراحلة تتشاركان الكثير من الملامح فيما اشار آخرون إلى العكس. ومما جاء في التعليقات: “ملامح الأميرة شارلوت تجعلها شبيهة إلى حد كبير بجدتها الأميرة ديانا” و”لطيفة. أرى جدة الأميرة الصغيرة في وجهها الجميل” و”الأميرة شارلوت نسخة معدلة عن جدتها الراحلة”.

يذكر أن آخرين رأوا العكس لافتين إلى أن الطفلة الملكية تشبه إلى حد كبير جدتها الملكة إليزابيث الثانية حين كانت في مثل سنها. ولهذا أعادوا نشر صور تعود إلى الأخيرة. ويذكر أن كيت ميدلتون، والدة شارلوت، لفتت الأنظار في أحدث ظهور لها مرتدية فستاناً بتصميم بسيط جداً مزيناً بنقشة الزهور ومعتمدة قصة شعر جديدة.