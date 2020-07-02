دينا الشربيني تحضر لموسم رمضان 2021 مبكرًا

متابعة بتجـــــــــرد: تخطط الفنانة المصرية دينا الشربيني لأن تكون في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، على أن تنتهي من اختيار العمل والأبطال المشاركين لها فيه والتصوير قبل دخول شهر رمضان بفترة كافية.

وأفادت بعض المصادر أن فكرة تقديم فورمات عالمية، استهوت الشربيني بعد نجاحها في العامين السابقين في تقديم عملين مقتبسين من فورمات عالمي وما “زي الشمس” و”لعبة النسيان”، حيث تسعى للبحث عن عمل جديد مقتبس من فورمات أجنبي لتقديمه فى موسم رمضان المقبل.

وتفكر دينا مع الشركة المنتجة للعمل بحسب نفس المصادر، في شراء فورمات عالمية مثل مسلسل جراند أوتيل، لتنافس به خلال الموسم المقبل، على أن يكون مختلفاً عن مسلسل “لعبة النسيان” قدمته رمضان الماضي، والذى لم ينال النجاح المطلوب، وكان مقتبساً من فورمات مسلسل إيطالي، وكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب واخرجه هاني خليفة وأحمد شفيق، وشارك في بطولته إلى جانب دينا الشربيني كل من أحمد داود، إنجى المقدم، رجاء الجداوي، علي قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.