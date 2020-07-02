تصوير الإعلان الدعائي لفيلم «زنزانة 7» الخميس

يواصل أبطال الفيلم السينمائي "زنزانة 7" الذي يخوض بطولته كل من الفنان أحمد زاهر والفنان نضال الشافعي، تصوير المشاهد المتبقية بالعمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

و علمنا من مصدر داخل العمل، أنه من المقرر أن يقوم أبطال وفريق عمل الفيلم بتصوير البوسترات والأفيشات الدعائية الخاصة بالفيلم،اليوم الخميس، استعدادا لطرحه بالسينمات خلال هذا العام.

وأضاف أن مخرج العمل إبرام نشأت، من المقرر أن ينتهي من تصوير الفيلم بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتبقى لهم ما يقرب من 5 أيام.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري ومنة فضالي وإيهاب فهمي ومدحت تيخة وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومصطفى هريدي وأشرف عبدالعزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.

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