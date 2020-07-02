أمير كرارة ضيف شرف "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"‎

القاهرة - لايف ستايل
يشارك الفنان أمير كرارة بفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" كضيف شرف بجانب بطل العمل الفنان كريم عبد العزيز.وانتهى الفنان كريم عبد العزيز من تصوير الفيلم خلال الفترة الماضية على أن يتم عرضه خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد، تأليف أيمن وتار، ومن إخراج خالد الحلفاوى.
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