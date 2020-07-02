فن ومشاهير

هبة مجدي في أحدث جلسة تصوير

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تتواصل الفنانة هبة مجدي مع الجمهور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، من آن لآخر.

نشرت هبة عبر حسابها على انستغرام، صورا من أحدث جلسة تصوير، والتي خضعت لها لصالح مجلة Elle Arabia، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة ومختلفة.

يذكر أن هبة مجدي شاركت في الموسم الرمضاني السابق، بمسلسل "فرصة تانية" من بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وأيتن عامر وإدوارد ودياب ومحمود البزاوي وأشرف زكي وهبة عبدالغني وابتهال الصريطي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

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