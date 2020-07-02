ماجي بو غضن تتضامن مع الطفل السوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تضامنت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مع الطفل السوري الذي تم الاعتداء عليه بمنطقة البقاع اللبنانية.

وعلقت: "تم قبل قليل تسليم المجرمين الذين تحرشوا واغتصبوا الطفل السوري في البقاع للقوى الأمنية، نتمنى محاكمتهم سريعاً وإنزال أشدّ العقوبات عليهم، ليكونوا عبرة لكل متحرش ومغتصب".

وكان رواد السوشيال ميديا، قد تداولوا مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، أظهر تعرض طفل سوري يبلغ من العمر 13 عاما، لعملية تحرش واغتصاب تكررت مرات عديدة، مع تعذيب نفسي وجسدي، حيث تعمد الثلاثة شباب ربطه والتناوب على الاعتداء عليه بالضرب والتحرش والاغتصاب، هؤلاء الشباب من أبناء البلدة، وجميعهم من الجنسية اللبنانية بينهم ابن أحد القياديين بحزب الله، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، ويعمل الطفل في معصرة، فيما تعمل والدته في بيع الخضراوات لإعالة أسرتها بعد طلاقها من زوجها السوري الجنسية.