فتح باب تقديم المشاريع في مرحلة التطوير لمنطلق الجونة السينمائي مجددً

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ. ش. أ):

قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي فتح باب تقديم مشاريع الأفلام، في مرحلة التطوير لمنطلق الجونة السينمائي مجددا، وذلك وفقًا للمواعيد الجديدة للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي تم تحديدها بناء على ظروف انتشار جائحة كورونا.

ويمكن لصناع الأفلام التقدم بمشاريعهم حتى 9 يوليو 2020، بينما يظل الموعد النهائي للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج كما هو في 10 من يوليو 2020

كما يمكن الإطلاع على الشروط والأحكام والوصول إلى استمارة التقديم من خلال موقع المهرجان. المشاريع المختارة للمشاركة في منطلق الجونة السينمائي، تفحصها لجنة من خبراء الصناعة مُعينة من قبل المهرجان، بناء على مضمونها، ورؤيتها الفنية، وإمكانية تنفيذها ماليا.

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ويحصل كل من أفضل مشروع في مرحلة التطوير وأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج على جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى شهادة منصة الجونة السينمائية، علاوة على ذلك، يمكن للمشاريع المشاركة أن تحصل على جوائز ومنح أخرى مُقدمة من رعاة المهرجان وشركائه.

يذكر أن المشاريع الفائزة في الدورة الثالثة للمنطلق قد حصلت على جوائز تُقدر قيمتها بأكثر من 200 ألف دولار أمريكي، مع مراعاة اللوائح الحكومية، يستكشف المهرجان في الوقت ذاته، الإمكانيات المتاحة لإقامة الفعاليات سواء كانت في أماكن مغلقة أو مفتوحة أو حتى في الفضاء الإليكتروني (أونلاين)، خاصة تلك الفعاليات المتعلقة بـمنصة الجونة السينمائية، من أجل توفير تجربة مهرجانية فعالة، لكن الأولوية القصوى للمهرجان تظل متمثلة في المحافظة على سلامة الجماهير والضيوف المشاركين، ووضع ذلك في المقام الأول، عن طريق توفير كل المعايير اللازمة التي تحددها الهيئات الطبة.

وتقام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 23 - 31 أكتوبر2020، بينما ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة ما بين 24 - 30 أكتوبر2020.