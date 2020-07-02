فتح باب تقديم المشاريع في مرحلة التطوير لمنطلق الجونة السينمائي مجددً

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ. ش. أ):
قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي فتح باب تقديم مشاريع الأفلام، في مرحلة التطوير لمنطلق الجونة السينمائي مجددا، وذلك وفقًا للمواعيد الجديدة للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي تم تحديدها بناء على ظروف انتشار جائحة كورونا.
ويمكن لصناع الأفلام التقدم بمشاريعهم حتى 9 يوليو 2020، بينما يظل الموعد النهائي للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج كما هو في 10 من يوليو 2020
كما يمكن الإطلاع على الشروط والأحكام والوصول إلى استمارة التقديم من خلال موقع المهرجان. المشاريع المختارة للمشاركة في منطلق الجونة السينمائي، تفحصها لجنة من خبراء الصناعة مُعينة من قبل المهرجان، بناء على مضمونها، ورؤيتها الفنية، وإمكانية تنفيذها ماليا.
ويحصل كل من أفضل مشروع في مرحلة التطوير وأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج على جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى شهادة منصة الجونة السينمائية، علاوة على ذلك، يمكن للمشاريع المشاركة أن تحصل على جوائز ومنح أخرى مُقدمة من رعاة المهرجان وشركائه.
يذكر أن المشاريع الفائزة في الدورة الثالثة للمنطلق قد حصلت على جوائز تُقدر قيمتها بأكثر من 200 ألف دولار أمريكي، مع مراعاة اللوائح الحكومية، يستكشف المهرجان في الوقت ذاته، الإمكانيات المتاحة لإقامة الفعاليات سواء كانت في أماكن مغلقة أو مفتوحة أو حتى في الفضاء الإليكتروني (أونلاين)، خاصة تلك الفعاليات المتعلقة بـمنصة الجونة السينمائية، من أجل توفير تجربة مهرجانية فعالة، لكن الأولوية القصوى للمهرجان تظل متمثلة في المحافظة على سلامة الجماهير والضيوف المشاركين، ووضع ذلك في المقام الأول، عن طريق توفير كل المعايير اللازمة التي تحددها الهيئات الطبة.
وتقام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 23 - 31 أكتوبر2020، بينما ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة ما بين 24 - 30 أكتوبر2020.
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