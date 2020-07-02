نهال عنبر بصحبة تامر حسني: "ابني الثاني"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالفنان تامر حسني. وعلقت: "أنا مع ابني الثاني تامر حسني القمر الراجل بجد، وأخ وصديق وجدع، ربنا يخليك ليا إنت وحسام". Advertisements يذكر أن الفنانة نهال عنبر شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "فرصة تانية". والمسلسل بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، دياب، هبة مجدي، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داوود، عصام السقا، إدوارد، هبة عبدالغني، ابتهال الصريطي، سارة الشامي، ومن إخراج مرقس عادل.

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