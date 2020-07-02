انتصار تكشف لـ"الخليج 365" عن دورها في "سوء الرجالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشفت الفنانة انتصار تفاصيل فيلم "سوء الرجالة " الذي بدأت تصوير مشاهدها الأولى به قائلة: "تدور قصة العمل حول عدة شخصيات في المجتمع، وتتعرض لتفاصيل حياتهم اليومية، والمشاكل التي يواجهونها، ونتيجة لاختلاف شخصياتهم تختلف أيضًا طريقتهم في حل مشكلاتهم والتعامل معها".

وعن دورها قالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أجسد دور زوجة تمر بمرحلة عصيبة في حياتها، وهي متزوجة منذ خمسة عشر عامًا من مدير بنك يجسد دوره الفنان باسم سمرة خلال الأحداث، تحدث بينهما مشاكل قد تؤدى إلى الطلاق وتحاول إنقاذ زواجها بأي شكل، ما يجعلها تلجأ إلى عمليات التجميل".

فيلم "سوء الرجالة" مأخوذ عن المجموعة القصصية "‏سوق العرسان" وهو من تأليف علاء سليمان بطولة باسم سمرة، انتصار، إخراج نيفين شلبي، إنتاج شريف مندور.