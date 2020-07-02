فيديو.. زوج كارمن سليمان يكشف عن أولى تجاربه الغنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
كشف الملحن مصطفى جاد، عن أولى تجاربه في عالم الغناء، وذلك في حوار مع برنامج the insider.
وقال "جاد" إن الغنوة اسمها "إنتِ بتاعتي"، متابعا: "مش عارف أشرحها، لأن تكوين الغنوة نفسها ماينفعش يتحرق منه حاجة".
وتابع: "هي غنوة مش هادية خالص، ومن الأغاني اللي أنا مبسوط نخرجها للناس".
وعن تأخره في قرار الغناء، قال: "لم أتأخر، أنا ملحن وحتى أقوم بتجربة الغناء هناك عدد كبير من الأشكال الموسيقية، وكنت أتساءل كيف سيقدم نفسي للجمهور كمطرب".
مصطفى جاد هو زوج المطربة الشابة كارمن سليمان، ومن أبرز أعماله "النهادرة عيد"، "تعرفي تسكتي"، "وحشتيني"، وغيرها.
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