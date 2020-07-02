فيديو.. صابر الرباعي ينفي شائعة وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان التونسي الكبير صابر الرباعي، على طمأنة جمهوره، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بعد انتشار شائعة وفاته.

ونشر "الرباعي" مقطع فيديو قال فيه: "مساء الخير عليكم جميعا، النهاردة 1 يوليو 2020، فوجئت بإشاعة مغرضة وسخيفة جدا إن أنا اتعرضت لحادث مرور لا سمح الله، لكن أنا موجود بين أهلي وأحبابي وعيلتي في تونس".

وتابع: "ماتسمعوش الاشاعات المغرضة والسخيفة، ماتصدقوهاش أنا موجود الحمد لله".

ويستعد الفنان التونسي لطرح فيديو كليب بعنوان "ليلة من العمر"، من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر صباغ.