فيديو.. صابر الرباعي ينفي شائعة وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حرص الفنان التونسي الكبير صابر الرباعي، على طمأنة جمهوره، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بعد انتشار شائعة وفاته.
ونشر "الرباعي" مقطع فيديو قال فيه: "مساء الخير عليكم جميعا، النهاردة 1 يوليو 2020، فوجئت بإشاعة مغرضة وسخيفة جدا إن أنا اتعرضت لحادث مرور لا سمح الله، لكن أنا موجود بين أهلي وأحبابي وعيلتي في تونس".
وتابع: "ماتسمعوش الاشاعات المغرضة والسخيفة، ماتصدقوهاش أنا موجود الحمد لله".
ويستعد الفنان التونسي لطرح فيديو كليب بعنوان "ليلة من العمر"، من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر صباغ.
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