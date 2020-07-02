زوجة عبدالله محمود تستعيد ذكريات تكريمه في جنوب أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
استعادت السيدة حنان البنبي، ذكريات تكريم زوجها الفنان الكبير عبدالله محمود، كأفضل ممثل دور ثان بمهرجان كيب تاون في جنوب أفريقيا.
وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "جائزة أحسن ممثل دور ثان في أفريقيا بمهرجان كيب تاون في جنوب أفريقيا، عن فيلم عفاريت الأسفلت مع محمود حميدة وسلوى خطاب، وإخراج أسامة فوزي رحمة الله عليه".
الفنان عبدالله محمود رحل عن عالمنا في 9 يونيو 2005، بعد صراع مع مرض السرطان، ويعتبر الفنان الراحل صاحب موهبة استثنائية، وشارك خلال مسيرته الفنية مع عدد من كبار المخرجين أبرزهم يوسف شاهين، رضوان الكاشف، عاطف الطيب، محمد خان، وآخرون.
ومن أبرز أعماله "عرق البلح"، "ذئاب الجبل"، الوتد"، "الزيني بركات"، "المواطن مصري"، "شمس الزناتي"، "الحريف".
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