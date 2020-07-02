فاطمة الكاشف تنشر صورة من حفل زفافها على جمال عبدالناصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة فاطمة الكاشف، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، صورة من حفل زفافها على الفنان الكبير جمال عبدالناصر.
وعلقت: "لما كنت عروسة إيه رأيكم"؟، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن الفنانة فاطمة الكاشف، شاركت في عدد كبير من الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون، لعل أبرزها دورها في مسلسل "البخيل وأنا"، مع الفنان الكبير فريد شوقي.
ومن أشهر أعمالها، "فوزية البرجوازية"، "قصر العشاق"، "القضاء في الإسلام"، "البراري والحامول"، "عايش غي الغيبوبة"، "كيد الحموات"، "غيبوبة"، "سقوط حر"، "كلبش 3".
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