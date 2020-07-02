تراند اليوم : بعد تداول صور حميمية لهما.. حقيقة زواج جورج وسوف من فنانة شهيرة



تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور وصفوها بالحميمية بين الفنان السوري الشهير جورج وسوف ومواطنته الفنانة غادة بشور، الأمر الذي دفع البعض إلى الزعم بأنهما متزوجان.

وبعد انتشار نبأ الزواج بشكل سريع على مواقع صحفية سورية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت الفنانة غادة بشور للرد مءكدة عدم صحة هذه الأنباء وتوعدت بمقاضاة هذه المواقع.

وقالت غادة بشور، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،:" الصحافه الصفرا يلي ما بتعرف شو يعني وفا ويلي مهمتا تزور الحقائق وتطلع اشاعات وكل هما تجيب مشاهدات عحسابنا بغض النظر عن صحة الخبر ومصداقيتو بدي اسألكن من وين مصادركن ؟".

وأضافت:" من وين عم تجيبو كلام غير صحيح ومع مين احكيتو ؟.. باختصار اشاعاتكن ما بتهمني وعلاقتي بسلطان الطرب صداقه ومحبه ووفا يلي ما بتعرفو الوفا".

وتابعت الفنانة السورية :" بس بوعدكن كل حدا ناشر اخبار واشاعات عني وعن سلطان الطرب رح يتقاضى لأن ما بسمح تشوهو علاقني بسلطان الطرب باشاعاتكن يلي هدفا الشهرة انتو صغار ورح تبقو صغار".



