تراند اليوم : خلال رحلة إلى هايتي.. تهديد "روبي ويليامز" وزوجته بقطع رأسهما

كشف نجم البوب البريطاني روبي ويليامز، وزوجته آيدا فيلد عن تفاصيل مرعبة خلال رحلة خيرية إلى هايتي قبل سنوات، حيث تم تهديدهما بقطع رأسهما.

كان الزوجان يزوران هذا البلد الواقع في البحر الكاريبي ضمن رحلة نظمها اليونيسيف في عام 2010 عندما تعرضا للتهديد المرعب.

وقال روبي (46 عامًا): "لقد تعرضت للتهديد بقطع رأسي في هايتي. كنا نذهب هناك للمساعدة. عندما تم تهديدنا بقطع الرأس، قلت: هل يجب أن نذهب إلى الشارع التالي بعد ذلك؟، وبالنظر إلى الوراء، كان الأمر مخيفًا".

وأضافت زوجته إيدا (41 عامًا)، وهي تدعم مطالب زوجها: "كنت معك، كنت مهددًا بقطع رأسي أيضًا".

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وعلى الرغم من مواجهته للموقف الرهيب، إلا أن الرحلة لم تضعف شغف روبي بعمله الخيري، كما ذكرت صحيفة "ديلي ستار".

في عام 2012، زار روبي مكسيكو سيتي لعمل فيلم قصير عن الأطفال الذين يعيشون في فقر.

في الأسبوع الماضي، أوضح روبي كيف أصبح "يعاني من السمنة المفرطة" عندما اعتاد على الذهاب لشراء الطعام. لكنه الآن تخلى عن الكحول والمخدرات من أجل نمط حياة جديد.