محمد فاضل يكشف سر نجاح "الراية البيضا" فى 2020

قال المخرج محمد فاضل إن السيناريست أسامة أنور عكاشة عندما كتب سيناريو "الراية البيضا" فى 1988، تنبأ بالعديد من القضايا، وتحققت وقتها وبعدها بسنوات، مشيراً إلي أن القضية كانت تطبق بحذافيرها، وليس بالمصادفة، فالقيم والأخلاقيات لا تتغير، لكن الواقع فقط يفرض واقعيته عليها، فالدراما تعيش لأنها تقدم المفردات الخاصة بالعصر، والناس تصدقها.

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ورداً علي استمرار تعلق المشاهدين بالمسلسل استكمل فاضل حديثه قائلاً: العمل الفنى يستمر

لأنه يخاطب أشياء أساسية فى الإنسان، وهى الصراع بين التحضر والسوقية، وهو صراع دائم، والأجيال الجديدة التى تشاهده ترى أن القضية ما زالت مثارة، والسوقية ليست شخصاً لكنها تصرفات، وفى الدراما التليفزيونية لابد أن تكون الرسالة موجودة دائماً، لأن العمل الفنى عندما نقدمه نحن نخاطب جيلاً كاملاً يكبر ويأتى بعده جيل يحتاج لأن يتربى على قيم ومبادئ ومعتقدات، وهنا دور الدراما بأن تساعده وتوضح له ما يمكن أن يدركه وما يجب أن يتركه.

وأضاف فاضل: عندما قدمت مسلسل «أنا وأنت وبابا فى المشمش» تحدثنا عن فساد المحليات، وناقش قضايا عديدة بشكل كوميدى غنائى، من الممكن أن أقدمها اليوم بشكل آخر، وتنجح، أيضاً أعمال شكسبير مأخوذة من اليونانيات القديمة، ورغم ذلك تقدم حتى الآن، ومن الممكن أن تقدم بشكل آخر، فالعمل الفنى له سحر يمكن أن تقدم القضية كمقطوعة موسيقية أو فيلم أو غيره؛ لتعالج الصراع «القضية».