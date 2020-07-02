الليلة.. سامي مغاوري ومازن الغرباوي ضيوف برنامج ريا وسكينه

يحل كل من الفنان الكبير سامي مغاوري والمخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ضيوف برنامج "ريا وسكينة"، الذي يقدمه النجماتان انتصار وبدرية طلبة، ويذاع على قناة النهار، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، الخميس.
ومن المقرر أن يتحدث الثنائي عن مسرحية"مشهور مش مشهور"، ويكشفان كواليس العمل والصعوبات التي واجهتهم خلال العرض في زمن فيروس كورونا المستجد.
العرض المسرحي "مشهور مش مشهور" تحت رعاية الدكتورة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وذلك ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافةبين ايديك " في مبادرة "اضحك_فكر _اعرف" وتم عرضه عبر موقع وزارة الثقافة على يوتيوب.
وينفذها البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلا عن مسرح المواجهة والذى يديره الفنان سامح بسيونى، والمسرح القومى ويديره الفنان إيهاب فهمى.
ويذكر ان مسرحية "مشهور مش مشهور" عن قصة كلخاس للكاتب الكبير انطون تشيخوف، إخراج الفنان مازن الغرباوي، بطولة الفنان الكبير سامي مغاوري.
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