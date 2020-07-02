تستضيف الإعلامية إنجي علي اليوم الخميس، النجمه مي عمر في الساعة الثامنه مساءً على راديو نجوم FM 100.6.
ومن المنتظر أن تتحدث مي عن نجاحها الكبير في اخر أدوارها وهو مسلسل " الفتوة "، والتي لعبت فيه دور "ليل" وكانت من ضمن أبرز النجوم التي برزت فيشهر رمضان الماضي .
كما ستتحدث مي عن أولى البطولات المطلقه في الدراما والتي ستكون في مسلسل " لؤلؤ" والتى تحضر له خلال الفترة الحالية .
يشار إلي أن آخر أعمال مي عمر كانت مشاركتها في مسلسل "الفتوة"،الذي عُرض في دراما رمضان الماضى، تدور احداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.
يذكر أن الفتوة بطولة كل من ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، أحمد خليل، نجلاء بدر، إنعام سالوسة وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. مي عمر ضيفة انجي علي في راديو النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.