الليلة.. عرض مسرحية المقام العالي أون لاين

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، وضمن مبادرة "خليك في البيت - الثقافة بين ايديك"، يقدم البيت الفني للمسرح ضمن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف"، اليوم الخميس ٢ يوليو، عرض "المقام العالي"، عن قصة "البيت الريفي" لأنطون تشيكوف، إعداد وإخراج إسلام إمام، وذلك فيتمام ١١ مساءً على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب.
جدير بالذكر أن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف"، تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، لتقديم ١٠ مسرحياتلقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف، تتراوح مدة المسرحية الواحدة ما بين ٢٠ لـ٥٠ دقيقة، تم تقديم حتى الآن منها ٣ عروض مسرحية، هي " أبو عطسة جنان، المغفلة، مشهور مش مشهور".
عرض "المقام العالي" عن قصة "البيت الريفي" لأنطون تشيكوف، بطولة عمرو عبدالعزيز، حمدي عباس، سمر علام، ديكور يحيى صبيح، إضاءة عز حلمي، العرض إعداد وإخراج إسلام إمام.
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