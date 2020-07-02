تغريدة من وائل كفوري من وحي الأزمة المعيشية

غرد النجم وائل كفوري من وحي الأزمة المعيشية التي يعيشها المواطن اللبناني، ملمحا الى الأموال المنهوبة والودائع المصرفية التي حرم منها الناس.
وقال: "يـا سـارقني، لاطـيلَـك. وما بتسمع تا إشكيلَك"، بالإشارة منه إلى الأموال المنهوبة والودائع المحجوزة في المصارف.
وتابع بنقل الواقع اللبناني قائلاً "شعبك خلّيتو موجوع، وعم يبكي من القهر دموع. بكرا لمّا بنتي تجوع، تأكد مش رح غنّيلَك".
ونالت هذه التغريدة تفاعلاً كبيراً من روّاد الإنترنت الّذين أكّدوا أن الوضع الراهن لا يفرّق بين مشهور ومواطن عادي.
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