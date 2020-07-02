عندما مسحت نانسي عجرم سجادة الفندق

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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تحدثت الاعلامية الكويتية ليلى أحمد عن عفوية الفنانة نانسي عجرم مستشهدة باحدى مقابلاتها معها، حيث هرعت الى مسح سجادة الفندق بعد وقوع القهوة عليها وهو ما يعكس بساطة وعفوية عجرم.

ونشرت الأحمد صورة سابقة تجمعها مع عجرم على حسابها الخاص على انستغرام. وقالت: "هذه هي الفنانة الجميلة نانسي عجرم، عذبة مرحة، ماعندها ادعاءات بحكي ما الو طعمه، وكلام كبير بالمثاليات".

وأردفت ليلى أحمد قائلةً: "حدّثتني عن جدّتها ووالدتها، وإنها كانت قبل الزواج تساعد في شغل البيت، وكما يقول اللبنانيون" رجليها على الأرض" في إشارة لبساطتها".

وسردت ليلى أحمد حادثة نادرة حصلت مع نانسي عجرم في الفندق، فدوّنت "اثناء حواري معها انسكبت قهوة أحدهم على سجادة الغرفة بالفندق، قامت، إعتقدت إنها ستطلب خدمة التنظيف من الفندق، فإذا بها تركض للحمام جابت فوطة مبلولة ومسحت السجادة، رجعت للحمام غسلت الفوطة ومرة ثانية دعكت ومسحت حتى نظفتها تماماً".