رجاء الجداوي في مرحلة "الإنقاذ الأخيرة"

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لا تزال الفنانة القديرة رجاء الجداوي تواجه اصابتها بالكورونا، وهي في مرحلة حرجة الى اليوم. حيث يسعى الأطباء لاستعادة الرئة الى عملها الطبيعي. وتعتمد الجداوي في غرفة الانعاش، بمستشفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلي، علىالأنبوبة الحنجرية المتواجدة التي تضخ الأكسجين للرئة، وبدونها لا يمكنها التنفس في الوقت الحالي.

وقال الطاقم الطبي أن الأنبوبة الحنجرية هي المرحلة الأخيرة لمصابي كورونا، وحال فشل الرئة في استعادة عملها قد تودي بحياة المريض.

وأوضح، أن الفنانة لا يمكنها أن تعيش بدون الأنبوبة الحنجرية، لحين استعادة الرئة عملها، مشيرًا إلى أنها أجرت 3 مسحات لفايروس كورونا، وجاءت جميعها إيجابية.

وأكد الطاقم الطبي في مستشفى عزل أبو خليفة، أن رجاء الجداوي حقنت بجرعتين من البلازما، وأشاروا إلى أن عامل السن مؤثر على عدم تعافيها.

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