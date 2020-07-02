محمود حميدة رئيسا شرفيا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.. وتكريم هند صبرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أن الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر ستقام فى الفترة من الجمعة 12 مارس حتى الخميس 18 مارس 2021، مؤكدا أن الممثل الكبير محمود حميدة وافق على الاستمرار فى الرئاسة الشرفية للمهرجان فى دورته العاشرة للعام الثالث على التوالى لإيمانه بأهمية دور المهرجان ومدى تحقيقه لمثل ومبادئ يتبناها حميدة نفسه ويسعد بها.
كما صرحت المخرجة عزة الحسينى مدير المهرجان بأنه سوف يتم هذا العام تكريم النجمة هند صبرى لمشوارها الفنى المتميز فى السينما العربية وأعمالها التى تعد قيمة فنية كبيرة فى السينما الأفريقية وكانت هند قد شاركت في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في دورته الأولى فبراير 2012.
كما سيتم تكريم المخرج الكبير علي عبد الخالق، الذى يعد من أهم مخرجى السينما المصرية فى فترة الثمانينيات وتعد أعماله علامات مضيئة سينمائياً وشارك مع جيله في موجة سينمائية جديدة.
وأعلنت عزة أنه بمناسبة مرور عشر سنوات على إقامة مهرجان الأقصر سيتم إصدار كتاب عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وما حققه على مدار عشر سنوات ودوره على المستوى الفنى والثقافى والسياسى ومدى تأثيره فى السينما الأفريقية.
كما أضاف سيد فؤاد "إننا نرصد تطورات وضع وباء كورونا في مصر والعالم وكذلك نرصد حركات المهرجانات في الداخل والخارج والتي ستقام قبل الأقصر الأفريقى، ولدينا أكثر من سيناريو للخروج بدورة مميزة تليق باكتمال عقد من الزمان على تأسيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والدور الذي قام به لصالح السينما في مصر وقارتها الأم أفريقيا وأنه سوف يكون هناك الكثير من الفعاليات المختلفة والجديدة.
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