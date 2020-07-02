شكرا لقرائتكم خبر عن ديميت أوزدمير تحتفل بوصول عدد متابعيها إلى 10 ملايين على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الممثلة التركية ديميت أوزدمير عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام بوصول عدد متابعيها على هذا الموقع إلى نحو 10 ملايين متابع صباح اليوم، حيث نشرت صورة لها وعلقت عليها بكتابة: "10 M".

على جانب آخر دخلت النجمة التركية ديميت أوزدمير لائحة أجمل نساء الأرض فى وقت سابق من الشهر الماضى، وأختُيرت كواحدة من أجمل 100 امرأة فى الكون.

وذلك وفقاً لأكثر من استفتاء قامت بها صحف محلية تركية بالتعاون مع صحف فى إسبانيا، وأكثر من دولة أوروبية اختار متابعيعا لائحة بأجمل 100 أمرأة فى الكون وفقاً لاستطلاع رأى متابعى وقراء تلك الصحف، ورغم أن تلك النجمة ليست الأجمل فى تركيا إلا أنها الوحيدة التى دخلت تلك اللائحة.



ديميت

جدير بالذكر أن ديميت تعد ممثلة تليفزيونية وسينمائية من مواليد 26 فبراير 1992 في مدينة كوجالي في تركيا، اشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل رائحة الفراولة بدور اسيل، بعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة اسطنبول، بدأت ديميت أوزدمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فريق رقص المغنية "بانجو" بعدها شاركت في كليب غنائي مع المطرب مصطفى صندل. وكان مسلسل سأعطيك سراً عام 2013 أول تعارف حقيقي بينها و بين الجمهور.