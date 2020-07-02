شكرا لقرائتكم خبر عن تأليف أحمد السقا.. محمد نور يكشف عن أحدث أغانيه "مالك يا ترى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ المطرب محمد نور نجم فريق واما متابعيه عبر حسابه على إنستجرام من خلال الكشف عن أغنيته الجديدة، والتى تحمل اسم "مالك يا ترى"، حيث قام بغناء مقطع من الأغنية الجديدة الذى أوضح أن كلماتها من تأليف النجم أحمد السقا، حين قال خلال الفيديو: "الأغنية من تأليف صديقى وأخويا النجم الكبير أحمد السقا ولحنى وتوزيع محمد علام، وهندسة صوت ومكساج الفنان ياسر أنوار".

على جانب آخر سجل المطرب محمد نور 4 أغنيات من ألبومه الجديد، الأولى بعنوان "رجعنا من تانى"، وهى من كلمات عبد الله حسن، ومن ألحان وتوزيع محمد شفيق، والأغنية الثانية بعنوان "شفتوا القمر"، ومن كلمات أحمد علاء الدين، ومن ألحانه، وتوزيع محمد شفيق.

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والأغنيه الثالثة تحمل اسم "عاليا"، وهى من كلمات مايكل توفيق، ومن ألحان محمد غريب، وتوزيع محمد شفيق، والأغنية الرابعة بعنوان "مليت"، من كلمات أيمن عز، وألحان محمد أنور، وتوزيع محمد شفيق.

من ناحيه أخرى طرح نور أغنية "أمى" من فيلم "ورق جمعية"، علي يوتيوب والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين وتوزيع زووم وألحان محمد نور، وفيلم من بطولة لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدى، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلى.

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك".