شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة زواج جورج وسوف من فنانة سورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شائعة كبيرة طاردت النجم جورج وسوف، مؤخراً، تمثلت فى زواجه من فنانة سورية هى غادة بشور، والتى أعلنت عن انزعاجها من الأمر عبر حسابها الرسمى على موقع فيس بوك، حيث نشرت بوست مطولا اتهمت فيه الصحافة الصفراء بأنها السبب وراء ذلك بعدما تفاجأت على حد قولها من كم الأخبار المغلوطة التى طاردتها مؤخراً، قائلة "الصحافة الصفرا يلي ما بتعرف شو يعني وفا ويلي مهمتا تزور الحقائق وتطلع اشاعات وكل هما تجيب مشاهدات ع حسابنا بغض النظر عن صحة الخبر ومصداقيته، بدي اسألكن من وين مصادركن؟".



زواج جورج وسوف

كما استكملت كلامها بقولها "من وين عم تجيبو كلام غير صحيح ومع مين احكيتو ؟، .. باختصار اشاعاتكم ما بتهمني وعلاقتي بسلطان الطرب صداقه ومحبه ووفا يلي ما بتعرفو الوفا، بس بوعدكن كل حدا ناشر اخبار واشاعات عني وعن سلطان الطرب رح يتقاضى لأن ما بسمح تشوهو علاقني بسلطان الطرب باشاعاتكن يلي هدفا الشهرة انتو صغار ورح تبقو صغار".

جدير بالذكر أن شائعة زواج سلطان الطرب جاءت بعد حالة كبيرة من القلق انتابت محبى وعشاق جورج وسوف.. وذلك بعدما انتشرت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية تفيد بتدهور صحته، كما ذهبت مواقع أخرى لتأكيد إصابته بفيروس كورونا، وقد استندت أغلب التقارير الصحفية في ذلك على أن آخر ظهور لـ جورج وسوف كان منذ شهر أبريل الماضى، وهو الأمر الذى يعود لتدهور صحته بشكل كبير.. ما يمنعه عن الظهور.

وهو ما دفع المطرب جورج وسوف للخروج عن صمته مؤخرًا حين أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر حين كتب تغريدة مطولة هاجم فيها كل من روج لتلك الشائعات الأخيرة وقال: "لما اصحى وأشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الإشاعة اليوم.. أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع الى آخر.. أنا بصحة جيدة جدًا وآخر اعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر بكون أكاذيب وإشاعات"، ثم كتب في النهاية "زهقنا"، معبرًا بذلك عن حالة الملل الذى وصل لها.