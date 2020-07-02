شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر مهنئا زوجته بعيد ميلادها: أجمل يوم فى حياتى لأنك اتولدتى فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برسالة رومانسية هنأ النجم أحمد زاهر، زوجته بعيد ميلادها، والذى يوافق اليوم 2 يوليو، حيث نشر مجموعة من الصور لها عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها قائلا، "يوم 2 يوليو أجمل يوم فى حياتى لأنه اليوم اللى اتولدت فيه حبيبتى ومراتى وأم بناتى وشريكة عمرى وشريكة نجاحى وأحلى حاجة حصلتلى، كل سنه وإنتى حبيبتى وصاحبتى وروحى وعمرى، وكل حاجة فى دنيتى ربنا يخليكي ليا، و ميحرمنيش منك لحظه واحدة، و عقبال مليون سنة.. بحبك يا هدى".



هدى زاهر زوجة أحمد زاهر

يشار إلى زاهر يستعد للبطولة المطلقة خلال الفترة المقبلة ‏بعد نجاح شخصية "فتحى" فى مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، والذى ‏عرض فى موسم شهر رمضان الماضى، وحقق زاهر نجاحاً جماهيرياً ‏وكان تريند على مواقع البحث فى جوجل والسوشيال ميديا، حيث يستعد ‏لخوض البطولة المطلقة لأول مرة فى مشواره الفنى، وجار التعاقد معه ‏لبطولة عمل درامى يقدمه خارج موسم رمضان ويشارك فيه مجموعة كبيرة ‏من النجوم‎.‎



زوجة أحمد زاهر

ومازال العمل فى تحضيراته الأولى، ويتكتم زاهر على تفاصيل العمل ‏الذى مازال فى مراحل الكتابة الأول، ومن المقرر إبرام التعاقد مع النجوم ‏المشاركين فى المسلسل الفترة المقبل استعداداً لانطلاق التصوير، وعرضه ‏خارج رمضان‎.‎

يذكر أن أحمد زاهر انضم مؤخراً لمسلسل "لؤلؤ" للفنانة الشابة مى عمر ‏فى أولى بطولاتها المطلقة، ومن المقرر أن ينطلق التصوير الفترة المقبلة ‏بعد الانتهاء من تعاقدات النجوم، ومعاينة أماكن التصوير، والذى ‏سيعرض خارج شهر رمضان وتجسد مى دورمطربة اسمها لؤلؤ ومن تأليف ‏زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.‏