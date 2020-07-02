شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يشارك متابعيه بصورة لوالدته وشقيقته ويعلق: مليش غيرهم فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب الشعبى عمر كمال جمهوره ومتابعيه، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة مع شقيقته ووالدته، حيث لاقت الصورة تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين وعشاق عمر كمال، حيث علق عمر على الصورة قائلا، "حبايبى اللى مليش غيرهم فى الدنيا ومعنديش أغلى منهم".



عمر كمال

وكان عمر كمال قد نشر فيديو مع اللاعب حمدى فتحى، حيث قام عمر بغناء بعض الكلمات التى وجهها للاعب المارد الأحمر، قائلاً: "أنت البرنس يا جدع، أصيل وتربية رجال، متنحنيش خليك جدع الريح متهزش جبال، مسيرها تروق متتعبشى، خليك قد الحياة، الناس أبدًا متغلبشى واحد يا حمدى ربك معاه".



عمر كمال ووالدته وشقيقته

وكان عمر قد أعرب عن سعادته بوصول مهرجان "بنت الجيران" لـ400 مليون مشاهدة فى 6 أشهر فقط على موقع "يوتيوب"، حيث نشر عمر، صورته مع شريك نجاحه حسن شاكوش، وعلق على الصورة قائلا "بنت الجيران 400مليون مشاهدة فى 6 أشهر فقط.. أول مهرجان يوصل لعدد المشاهدات ده"، حيث هنأه مجموعة كبيرة من متابعيه وجمهوره، على مواقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بإنجازه بتحقيق هذا الرقم الكبير من المشاهدات على أغنية "بنت الجيران"، والتى مازالت تحقق أرقاما قياسية.