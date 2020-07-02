تراند اليوم : إعلامية كويتية تنشر صورة “مهينة” للفنانة نانسي عجرم

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وهذه المرة نشرت مي العيدان صورة عبر حسابها على “انستجرام” اعتبرها البعض “مهينة” للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حيث ظهرت صورة قديمة بجوار صورة حديثة وعلقت عليها ساخرة بالقول :” صورة نانسي عجرم قبل وبعد . . الله بالدنيا وين كنّا ووين صرنا قبل التجميل والنحت”.
ودفع تنمر الإعلامية الكويتية على نانسي عجرم الكثير من متابعيها إلى مهاجمتها لافتين إلى أنها تغيرت كثيراً هي الأخرى وأنها خضعت لعدد من عمليات التجميل.