تراند اليوم : انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 12 مارس 2021

قال رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية السيناريست سيد فؤاد، إن الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر، ستقام في الفترة من الجمعة 12 مارس وحتى الخميس 18 مارس 2021 .

وأكد فؤاد، في بيان صحفي اليوم الخميس 2 يوليو، أن الممثل المصري الكبير محمود حميدة، وافق على الاستمرار في الرئاسة الشرفية للمهرجان في دورته العاشرة للعام الثالث على التوالي لإيمانه بأهمية دور المهرجان ومدى تحقيقه للمُثل والمبادئ التي يتبناها «حميدة» نفسه ويسعد بها.

وصرحت مدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، بأنه سيتم هذا العام تكريم النجمة هند صبري لمشوارها الفني المتميز في السينما العربية وأعمالها التي تعد قيمة فنية كبيرة في السينما الإفريقية .

وكانت هند قد شاركت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في دورته الأولى فبراير 2012.

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ووفق البيان، سيتم تكريم المخرج الكبير علي عبد الخالق، والذي يعد من أهم مخرجي السينما المصرية في فترة الثمانينات، وتعد أعماله علامات مضيئة سينمائياً وشارك مع جيله في موجة سينمائية جديدة .

وأعلنت عزة أنه بمناسبة مرور 10 سنوات على إقامة مهرجان الأقصر سيتم إصدار كتاب عن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وما حققه على مدار عشر سنوات ودوره على المستوى الفني والثقافي والسياسي ومدى تأثيره في السينما الأفريقية .

وأضاف سيد فؤاد ” بأننا نرصد تطورات وضع وباء كورونا في مصر والعالم وكذلك نرصد حركات المهرجانات في الداخل والخارج والتي ستقام قبل الأقصر الإفريقي ولدينا أكثر من سيناريو للخروج بدورة مميزة تليق باكتمال عقد من الزمان على تأسيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والدور الذي قام به لصالح السينما في مصر وقارتها الأم أفريقيا”.

وأشار إلى أنه سيكون هناك الكثير من الفعاليات المختلفة والجديدة .