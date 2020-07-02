تراند اليوم : “سميحة أيوب” تكشف حقيقة إصابتها بكورونا

نفت الممثلة المصرية، سميحة أيوب ما تردد عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قائلة إنها أصيب بوعكة صحية لا علاقة لها بالفيروس،

وأضافت في مداخلة تليفزيونية مع برنامج “التاسعة” على القناة الأولى المصرية، أنها عانت مؤخرًا من آلام في الظهر، قائلة: “كل إنسان ممكن يقوم من النوم عنده وجع في ضهره، فليه بقى الهيصة اللي اتعملت دي”.

وأشارت إلى أن هذه الشائعات تؤذي الشخص وأسرته وتقلقهم، لافتة إلى أنها اضطرت لشرح الأمر إلى من قاموا بمهاتفتها خلال الأيام الماضية مع كل اتصال هاتفي جديد، مما شكل عبئًا عليها.

واعتبرت أن مروجي الشائعات الخاصة بمرض أو وفاة الفنان، هم أناس يتعدوا على حقوق الفنانين ولا يدركون قيمتهم التنويرية الحقيقية، ولكنها أبدت ثقتها في المجتمع المصري الذكي.

من جهة أخرى، أكدت أيوب أنها لم تحظ بمعاملة مختلفة فيما تعلق بعودتها، وكذلك عودة الممثلات نادية الجندي، ونبيلة عبيد، وهالة فاخر، من لبنان حيث كان تصوير مسلسل “سكر زيادة”، الذي عرض في رمضان الماضي، ودخل كل العائدين من لبنان الحجر لمدة 14 يومًا.

وقالت إن انتشار الكورونا في لبنان أدى إلى حبسهم داخل غرفهم بالفندق، وكانوا ينتظرون بالعشرة أيام دون تصوير، ولم يكن ممكنًا رؤية أي شيء في البلد غير الأستوديو، لكن ما أعجبها كان التزام الشعب اللبناني بالحظر والإجراءات الأخرى كوضع الكمامة وما إلى ذلك.