سميحة أيوب تكشف حقيقة إصابتها بكورونا

نفت الفنانة المصرية سميحة أيوب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة تعرضها في الفترة الأخيرة لأزمة صحية شديدة.



وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشى في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنها لم تصب بفيروس كورونا كما أشيع، بل أصيبت بأزمة صحية تعرضت لها وكانت بسبب بعض آلام الظهر.





وأضافت "سيدة المسرح العربي": "كل إنسان معرض للإصابة ببعض آلام الظهر وهو أمر طبيعي، ولكن من غير الطبيعي، هو نشر الأخبار الكاذبة بإصابتي بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي سبب حالة من الهلع والخوف داخل العائلة".

وأوضحت سميحة أيوب، أن مروجي الشائعات مثل إصابة فنان ما بأمراض خطيرة أو وفاة فنان، يتعدون على حقوقه وخصوصيته.

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وتمنت الشفاء العاجل للفنانة رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا وتتلقى العلاج في مستشفى عزل أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية المصرية.

وقالت أيوب "الدولة بتهتم بكل فرد فيها ورجاء زيها زي أي مريض، لكني وجدت استعداء من الناس، ومينفعش أي حاجة تتكتب دلوقتي تتصدق، والشعب المصري ذكي وبيفهم كل الحركات اللي بتتعمل ضده".

يذكر أن سميحة أيوب قدمت خلال رمضان 2020 مسلسل "سكر بزيادة" مع كل من نادية الجندي ونبيلة عبيد وهالة فاخر من إخراج وائل إحسان.



