التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن التصدي لـ8 طائرات مسيرة و4 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض المزيد

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، التصدي لـ8 طائرات مسيرة و4 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض.

وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، خلال مؤتمر صحفي: "تمكنا من التصدي لـ12 هجومًا إرهابيًا للمليشيا الحوثية في أقل من 12 ساعة".

وأوضح:"تصدينا لـ8 طائرات بدون طيار و4 صواريخ باليستية منها واحد إيراني أطلقها الحوثيون على مدينة الرياض".

كما أطلفت مليشيا الحوثي أمس صاروخًا بالستيًا من شمال محافظة الحديدة (غرب) سقط في البحر، مما يشكل خطرًا على المدنيين داخل اليمن وخارجه.

وأكد على أن المليشيات الحوثية أصبحت رهينة لدى قادة الحرس الثوري الإيراني.



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وأضاف: "مليشيا الحوثي تستخدم الأسلحة الإيرانية لتقويض الأمن والسلم في المنطقة وإشاعة الفوضى وترويع المدنيين ".

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تستخدم مطار صنعاء لاستهداف المملكة، وجبل النهدين كأحد مراكز تخزين الصواريخ البالستية .

ولفت إلى مليشيا الحوثي أطلقت 318 صاروخًا بالستيًا و371 طائرة بدون طيار على المدنيين في السعودية.

وحذر من استهداف المنشآت المدنية، مؤكدا أنها "خط أحمر ويجب على الحوثين التفكير قبل استهداف المدنيين بتعليمات من إيران".

وتابع المتحدث باسم التحالف: "رصدنا 4276 انتهاكا حوثيا خلال 45 يوماً".