أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، بنحو 3 ريالات، كما زادت الأسعار عالميا وبلغ سعر الأوقية 1802.20 دولار.

وصعد سعر جرام الذهب عيار (24) في السوق السعودية بما يزيد على 2 ريال، ليسجل 215.68 ريال بنحو (57.50 دولار) بحسب متعاملين في السوق اليوم، مقابل 213.74 ريال (57.01 دولار) أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة مسجلا 188.72 ريال بنحو (50.31 دولار)، مقابل 187.02 ريال (49.08 دولار) في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

ولحق سعر جرام الذهب عيار (18) الأكثر شعبية بركب زيادة الأسعار مسجلا 161.76 ريال (43.12 دولار)، مقابل 160.31 ريال (42.76 دولار) أمس.

وعن سعر الجنيه الذهب في السعودية بلغ 1725.4 ريال بنحو (459.8 دولار).

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أسعار الذهب عالميا

ارتفع الذهب قرب ذروة 8 أعوام اليوم الأربعاء، إذ تعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا بفعل المخاوف إزاء تأثير تزايد الإصابات بفيروس كورونا في عدة دول على الاقتصاد العالمي.

وشهد الذهب في التعاملات الفورية ارتفاعا نسبته 0.2% إلى 1783.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2012 في الجلسة السابقة عند 1785.46 دولار.

وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1802.20 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.7% إلى 1915.90 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 1% إلى 824.54 دولار وكسبت الفضة 0.6% إلى 18.24 دولار.

أسعار الذهب منخفض التكلفة

شهدت جميع أسعار الذهب منخفض التكلفة في السوق السعودية ارتفاعا جماعيا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار (16) في السوق السعودية 143.79 ريال، وعيار (14) سجل 125.82 ريال سعودي، وعيار (12) سجل 107.84 ريال، وعيار (10) حقق 89.87 ريال.