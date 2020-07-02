صفية العمري تتذكر عزت أبو عوف بصورة نادرة

نشرت الفنانة صفية العمرى ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة نادرة بصحبة الفنان عزت ابو عوف فى ذكرى رحيله الأولى .

وكتبت صفية العمرى على الصورة " سنة عدت و مازلت في القلب #عزت_ابو_عوف".

وتحل اليوم، الأربعاء، الذكرى الأولى لرحيل الفنان عزت أبو عوف والذى كان له تاريخ حافل بالأعمال الفنية، وتمرد على ملامحه الغربية وطباعه الهادئة من خلال أعمال قدم فيها أدوارا متنوعة منها الشر والخير والكوميدى أحيانا.

عزت أبو عوف الذى لقبه البعض بـ "البرنس"، هو والد المخرجة مريم أبو عوف وشقيق الفنانة مها أبو عوف، بدأ حياته الفنية كمطرب، حيث قرر أن ينشئ فرقة غنائية مع شقيقاته وأطلق عليها "4 m"، والتى اكتشف من خلالها الفنان محمد فؤاد، وبرغم أنه خريج طب بشري وتحديدا طبيب نساء وتوليد، إلا أنه قرر ترك الطب والاتجاه للغناء.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

الفنانة صفية العمرى تكشف تاريخ ميلادها الصحيح

16 معلومة لا تعرفها عن الطبيب الفنان عزت ابو عوف