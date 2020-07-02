صابر الرباعي يرد على شائعة وفاته

القاهرة - لايف ستايل
بعد أن انتشرت شائعات عن تعرض الفنان صابر الرباعى لحادث مروري أسفر عن وفاته في الساعات الماضية.
نشر المطرب صابر الرباعى، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به "إنستجرام"، و"تويتر"، للرد على الشائعات المثارة حوله.
وقال صابر الرباعي في مقطع فيديو، "أمس بتاريخ 1 يوليو 2020 فاجاني إشاعة مغرضة وسخيفة جدًا إني تعرضت لحادث مروري لا سمح الله وسببلي ما تسبب به، ولكني أحب أن أبلغكم إني موجود بين أهلي وأحبابي بتونس وعائلتي، فلا تسمعوا الإشاعات المغرضة والسخيفة ولا تصدقوها وانا موجود الحمد لله".
وفي سياق آخر يجهز صابر الرباعي، مفاجأة لجمهوره وهي طرح الفيديو الكليب لأغنية "ليلة من العمر"، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ، والأغنية ضمن أغاني ألبوم"صابر 2019" الذي تم طرحه بشهر يوليو العام الماضي.
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