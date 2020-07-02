عفاف راضي تطرح أغنية "بتعلمنا الشدة"

طرحت الفنانة والمطربة عفاف راضي، أغنية جديدة بعنوان "بتعلمنا الشدة"، تزامنا مع احتفالات الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة. الأغنية من كلمات فوزية الأشعل، ألحان وتوزيع إيهاب عبد السلام، هندسة صوت محمد فتحى، إخراج محمد صباح. وظهر فى الفيديو الإنجازات التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أن تولى رئاسة الجمهورية. يذكر أن عفاف راضى تحرص من حين للآخر على تقديم أعمال جديدة خاصة الأعمال الوطنية التى اُشتهرت بها. Advertisements قد يهمك أيضا: المطربة عفاف راضي تستعد لإحياء حفل غنائي على مسرح دار أوبرا دمشق اشتعال الموسم الرمضاني 2020 بالأعمال الوطنية المصرية

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