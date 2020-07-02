إغلاق حساب خالد سرحان على فيسبوك بعد هجومه على يوسف الشريف

تعرض حساب الفنان خالد سرحان الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، للإغلاق بعد هجومه على يوسف الشريف بسبب رفضه تمثيل المشاهد الساخنة.

وتعرض حساب خالد سرحان لبلاغات كثيرة لإدارة فيس بوك؛ مما أدي إلي قيام خالد سرحان بغلق السحاب بسبب منشوره عن يوسف الشريف، قائلا "وبعدين؟ دا فن يعني شادية وفاتن حمامة ويسرا وماجدة الصباحي وصباح وهند رستم وميرفت أمين يعني ايه نبدأ حاجة جديدة شبه الفن بس نسميه ايه وعلي مزاج مين؟ انا بقول نسميه التوبة".

واكتفى خالد سرحان بغلق حسابه الشخصي على فيس بوك ولم يقم بغلق صفحته التي تتخطى حاجز ٢ مليون متابع.

وكان أثار الفنان يوسف الشريف حالة من الجدل الواسع بسبب بعض الآراء التي صرح بها عن معتقداته والقيود التي يضعها لنفسه في أعماله منها رفض القبلات و الأحضان و المشاهد الساخنة.

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وقال يوسف الشريف، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتًا إلى أنه له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره.

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