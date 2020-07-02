محمد نور يسجل 4 أغانى حديثة

انتهى الفنان محمد نور من تسجيل 4 أغانى جديدة يضمها لألبومه الجديد، تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وأطلق نور على الأغنية الأولى اسم "رجعنا من تانى" وهي من كلمات عبد الله حسن، ومن ألحان وتوزيع محمد شفيق.

والأغنية الثانية بعنوان "شفتوا القمر" ومن كلمات أحمد علاء الدين، ومن ألحانه، وتوزيع محمد شفيق.

وأما الأغنية الثالثة فتحمل اسم "عاليا" وهي من كلمات مايكل توفيق، ومن ألحان محمد غريب، وتوزيع محمد شفيق.

بينما الأغنية الرابعة بعنوان "مليت"، من كلمات أيمن عز، وألحان محمد أنور، وتوزيع محمد شفيق.

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يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك"

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