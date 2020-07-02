معقولة لـ علي صابر تحقق نصف مليون مشاهدة

حققت أغنية "معقولة" للفنان علي صابر، نجاحا كبيراجدًا حيث كسرت حاجز النصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بالشركة المنتجة على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :" چانو يكولولي ..بس ما أصدك .. حچي الكال وكلت! .. غشيم شكد چنيت! .. درت وجهك مشيت .. بعدني ما طحت!

.. لعد وين؟ الملاك .. تبيع الي فداك".

ولا چنك هذاك .. الي بحبه متت! ,, ولا چنك هذاك .. الي بحبه متت!.. معقوله! .. هيچي تسوي بواحد حبك .. مو هاي المنك مرجيه! .. حبيتك أكثر من روحي .. تروح لغيري ليش شبيه".

"معقولة" ألحان وغناء: علي صابر، وكلمات: رامي العبودي، وتوزيع ومكس وماستر: محب الراوي

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