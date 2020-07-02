شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تبحث عن مخرج لفيلمها الجديد مع السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث النجمة ياسمين عبد العزيز عن مخرج لفيلمها الجديد التى بدأت فى تحضيراته مع المنتج أحمد السبكى الفترة الحالية، وهو من تأليف خالد جلال، الذي يواصل كتابه السيناريو حالياً والتي تدور أحداثه فى إطار كوميدى وتظهر ياسمين فيه بشكل كوميدى جديد حسبما أكد أحمد السبكى لـ" الخليج 365".

وعقدت جلسات عمل الأيام الماضية بين ياسمين عبد العزيز وخالد جلال ومنتج العمل لاستئناف تحضيرات الفيلم، وحتى الأن لم يستقرصناع الفيلم على اسم نهائى له ومرشح أكتر من اسم وجارى ترشيح الأبطال الذين يشاركون فى بطولة العمل بعد الاستقرار على المخرج الذى يتولى إخراج العمل.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "ونحب تانى ليه" مع كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وليلى عز العرب، وتارا عماد، من تأليف عمرو محمود ياسين ووقف على إخراجه مصطفى فكرى.

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أما آخر أعمال ياسمين السينمائية فيلم "الأبلة طم طم"، للمخرج على إدريس وتأليف أيمن وتار، تدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجئوا أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة من الأبلة طم طم‪.‬

وشارك فى بطولة الفيلم كل من الفنان حمدى الميرغنى، والفنان وبيومى فؤاد، ومصطفى أبو سريع، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، ومحمد محمود، وآخرون من النجوم.