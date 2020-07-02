شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة مهرجان Sundance تكشف كيف ستقام فعالياته فى ظل جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مديرة مهرجان صندانس Sundance ، تابيثا جاكسون ، عن الشكل الذي سيبدو عليه مهرجان 2021 في ظل جائحة COVID-19 المستمرة، والمقرر اقامته 21 يناير 2021

حيث أوضحت جاكسون أنه لا يوجد حتى الآن لقاح ، وأن الكثيرين غير قادرين على السفر، ولكن التجمعات تحت مظلة التباعد الإجتماعي المسموح بها ، لذلك فمن الممكن أن يعمل المهرجان في ما لا يقل عن 20 سينما مستقلة ومجتمعية عبر الولايات المتحدة

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من خلال توسيع قائمة Sundance إلى مجتمعات مختلفة ، يجري المهرجان حاليًا محادثات مع دور السينما "من لوس أنجلوس إلى لويزفيل ، من نيويورك إلى ناشفيل ، من أوستن إلى أتلانتا ، من ديترويت إلى دنفر ، من مينيابوليس إلى مكسيكو سيتي"

وأضافت جاكسون أنه في حين أن البرنامج الكامل لـ Sundance سيتم تشغيله ستكون دورة استثنائية، كما سيبث Sundance 2021 عبر الإنترنت برنامجًا منظمًا يحتوي على مناقشات وأحداث مباشرة عبر منصة جديدة تمامًا.