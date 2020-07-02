محمد فؤاد لـ سامي العدل في ذكرى رحيله: "اكتشفتني ممثلا وقدمتني للسينما بشكل لم أحلم به"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان محمد فؤاد، على توجيه رسالة للفنان القدير سامي العدل في ذكرى رحيله التي تحل 10 يوليو الجاري.

ونشر فؤاد، صورة سامي العدل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أستاذي وأخويا الغالي سامي العدل.. بجد وحشتني ومعرفناش قيمة وجودك وونسك لينا جميعا غير لما مشيت".

وتابع : "عرفتك طول عمري أخ وأستاذ وصاحب وعاشق لكل من حولك..تحب كل الناس بنفس القدر .. لم أسمعك يوما تغتاب أحد بسوء.. كنت فقط تحكي على مواقف الود والذكريات الجميلة والمضحكة التي تحمل كل السعادة والألفة..وكأنك إبن وأخ لكل إنسان وانسانة في مصر والوطن العربي".

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واستكمل: " كم كنت ودود يا سماسم.. ومصري جدع حتي النخاع..كنت نموذج في الجدعنة لآخر يوم في حياتك.. اكتشفتني ممثلا وقدمتني للسينما بشكل لم أحلم به.. جزاك الله كل خير".

وأوضح :

" لم يفوتك فيلم من أفلامي إلا وكنت تأتي مصطحبا إبنك وابننا جميعا (أحمد) وحاملًا بوكيه ورد لتقدمه لي وللمشاركين معي في بداية التصوير، لتشد من أزرنا رغم أن هذه الأفلام لم تكن من إنتاجك، ورغم إننا لم نفعل معك شيء نستحق عليه ذلك الكرم".

وأضاف : " أدعو الله عز وجل ان يجازيك عن كل فعل كريم مايفرح قلبك الان..وحشتني يا سامي يا جميل المشاعر والإنسانية ياخويا يا غالي.. وسامحني وغلاوة (أحمد ) إن كنت قصرت معاك في يوم.. في جنة النعيم يا حبيبي.. تلميذك محمد فؤاد ".

يذكر أن شهر يوليو، يشهد الذكرى الخامسة لرحيل الفنان الكبير سامي العدل.